Roma, Mourinho: "Rottura tra me e i calciatori? È una bugia"

Lo sfogo dopo il ko con l'Inter

È ormai di dominio pubblico il fatto che Mourinho, dopo il match perso con l'Inter, ha avuto un confronto con i suoi calciatori, usando anche parole dure: "Lo sfogo è un principio mio da sempre. Ciò che viene detto nello spogliatoglio rimane lì. Non dirò se ho parlato con qualcuno o no, però non sono capace di dire che non è vero che io non abbia parlato dopo la gara. Non dirò cosa. Dire che qualcuno si è offeso è una bugia. Hanno fatto bene a offendersi chi gioca in Serie C. Di Perticone i miei giocatori mi hanno detto che è scarsissimo (ride, n.d.r.), ma ci vuole personalità per giocare in Serie C quindi ha ragione. I giocatori mi hanno detto che gli piace come lavoro con loro, con me non ci sono segreti, dico tutto in faccia, do la possibilità di avere un dialogo. Loro non vogliono che io cambi. Tu parli di sfogo, ma per me si lavora così. Tu pensi che io non debba rimproverare Ibanez, Karsdorp, Mancini o Smalling? Io li devo allenare e loro sono contenti. La storia che è uscita di una rottura tra me e i giocatori è una bugia totale. Abbiamo perso una partita e ci abbiamo lavorato. Ho parlato post partita, abbiamo analizzato e abbiamo lavorato. Per me è lavorare. Non ci saranno esclusi, saranno tutti convocati, tranne Zaniolo che è stato escluso dall'arbitro. Abraham sta bene. Pellegrini ha bisogno di ritmo, ma sta bene". Mourinho non vuole replicare alle parole di Edin Dzeko, che ieri ha raccontato la sua versione dell'addio alla Roma: "Non voglio sapere. Dzeko è un giocatore dell'Inter, non mi interessano le sue parole".