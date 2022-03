Roma, Mourinho: "Buon punto. Zaniolo condizionato da Di Bello"

UDINE - José Mourinho cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio sul campo dell'Udinese, a conclusione di una partita giocata non bene dalla sua Roma, capace evitare la sconfitta soltanto al 94' grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini: "La partita non è stata diversa da quella che mi aspettavo - dice lo Special One a Dazn - ho capito che non avevo sbagliato nella mia analisi e penso che siamo entrati nel gioco con i cambi, con l’energia. Ho visto in qualche giocatore una certa difficoltà a entrare nella partita. Anche Foti (il suo vice, n.d.r.) ha notato la difficoltà che esiste contro una squadra che ha preparato la partita in una sola settimana. Partita difficile, se facevamo gol prima avremmo avuto più tempo, però purtroppo è arrivato alla fine. Sono 8 partite in Serie A senza sconfitte, con 4 pareggi. Un punto a Udine, un punto a Sassuolo; ma quando segniamo all’ultimo non è una sconfitta".