Roma-Lazio, Mourinho: "Zeman? Io ho 25 titoli, lui la Serie B"

ROMA - José Mourinho si prepara al suo secondo derby della Capitale da allenatore della Roma, con tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta per 3-2 con la Lazio nella gara di andata. Lo Special One punge quando gli chiedono di Zeman, che ha detto di preferire Sarri a lui: "Ho venticinque titoli, non posso rispondere a Zeman che ha due Serie B. Un conto è Trapattoni, un conto è Capello, ma non Zeman. A lui non posso rispondere". Sulla stracittadina di domani poi dice: "Sono recuperati tutti. Solo Spinazzola non c'è, gli altri sono pronti. Nessun bluff. Domani Lorenzo Pellegrini gioca". Per lo Special One, però, non c'è una stracittadina più importante di altre: "Lo sono tutte, io ho giocato Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e Benfica-Porto come allenatore del Porto e il derby è sempre il derby - ha continuato - nisogna mettersi nella prospettiva degli altri. E chi sono gli altri? I tifosi... In questo senso non posso mai decidere il derby più emozionante per me. Ora gioco per la Roma e per i suoi tifosi e quindi questo è il più importante".