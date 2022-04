Roma, Mourinho: "Campo di plastica, mi preoccupa Mancini"

BODO (Norvegia) - José Mourinho trattiene a stento il cattivo umore dopo la sconfitta della sua Roma, per 2-1, contro il Bodo Glimt, nell'andata dei quarti di finale di Conference League: "I due gol sono uno con palla inattiva - dice a Sky - un gol che piace fare e che non piace ricevere. C’è stata mancanza di concentrazione. Il primo gol è ridicolo. La cosa che mi preoccupa di più è l’infortunio di Mancini, un infortunio che io chiamo da campi di plastica. Abbiamo un secondo tempo da giocare all’Olimpico, con i nostri tifosi. In questo momento mi sento favorito per andare in semifinale". "Non è una sconfitta - le sue parole a Dazn - abbiamo un secondo tempo ancora da giocare. Per me non è una sconfitta, è una sconfitta quando sei nella fase a gironi e perdi punti. Abbiamo perso 2-1 e abbiamo un secondo tempo da giocare a Roma con i nostri tifosi e siamo lì. In tre partite giocate contro di loro non abbiamo vinto mai, ma ora conta solo una partita: la prossima. Ho fiducia, la vinceremo noi e saremo in semifinale".