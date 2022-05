Roma ko, furia Mourinho: "Banti ci deve una spiegazione"

FIRENZE - È un José Mourinho ancora una volta furioso con gli arbitri quello che si presenta ai microfoni dopo il ko della sua Roma al Franchi, dove i giallorossi sono stati battuti 2-0 dalla Fiorentina andata a segno al 5' con Gonzalez su rigore (assegnato al Var e contestato dai capitolini) e poi all'11' con Bonaventura. "La spiegazione della sconfitta? Una spiegazione ce la aspettiamo noi dal signor Banti di Livorno , che non è lontano da qui (Firenze, ndr) - dice il tecnico portoghese -. Sul rigore c'è un tocco che non è un fallo, l'arbitro era vicino e non ha dato rigore . Non era da Var e il signor Banti è intervenuto. Ora Banti dov'è? A Coverciano o a Milano? Non lo so. Perché ha chiamato al video un arbitro che era a dieci metri e aveva detto che non era rigore?".

"Noi stanchi, i viola sono stati più forti"

Non è la prima volta che lo 'Special One' protesta per quelli che lui reputa torti ai danni della sua Roma: "Non c'è solo questo episodio, che arriva dopo quelli dei match contro Venezia e Bologna. È vero che abbiamo una finale che assorbe emozioni ed energie e non è facile dimenticarle e gestirle in una città come Roma e in un club come questo, ma abbiamo anche un campionato da giocarci ed è troppo quello che sta succedendo a questa squadra, troppe cose inspiegabili". Detto questo, Mourinho riconosce poi i meriti della Fiorentina di Italiano: "Al di là del rigore e del signor Banti i viola sono stati più forti - è l'ammissione del portoghese -. Loro avevano preparato questa partita per tutta questa settimana, hanno avuto più gamba e più concentrazione rispetto a noi che eravamo stanchi, fisicamente e mentalmente".