Roma ko con Dybala in tribuna: lo Sporting Lisbona vince 3-2

FARO (Portogallo) - In attesa di Paulo Dybala, che ha assistito al secondo tempo del match dalla tribuna, la Roma di José Mourinho incappa nella prima sconfitta della sua pre-stagione: nel terzo match amichevole disputato in Portogallo i giallorossi vanno ko 3-2 contro lo Sporting Lisbona. I portoghesi passano in vantaggio al 29' grazie ad un calcio di rigore di Goncalves, due minuti dopo Inacio firma l'autogol che regala il pareggio a Zaniolo e compagni. Proprio il centrale portoghese però, al 48', riporta in vantaggio la squadra di Amorim ma al 66' è Pellegrini su assist di Abraham a firmare il nuovo pari per i giallorossi. All'86', però, il brasiliano Tabata trova l'angolo giusto con un bel sinistro a incrociare e regala il successo alla squadra di Amorim. Prossimo impegno per i giallorossi sarà quello contro il Nizza, in programma domenica 23 luglio all'Estádio Municipal de Albufeira.

Roma-Sporting Lisbona 2-3, tabellino e statistiche Sporting avanti dal dischetto, 1-1 Roma su autogol di Inacio In avvio di primo tempo i portoghesi, il cui campionato inizierà il 7 agosto (una settimana prima della serie A), mettono sotto la squadra di Mourinho e vanno prima vicini al vantaggio con Goncalves (splendido intervento dell'ex di giornata Rui Patricio che mette una pezza all'errore di Ibanez in copertura) e poi firmano l'1-0 grazie al rigore messo a segno dallo stesso Goncalves: punito col penalty al 27' un intervento sbagliato ancora di Ibanez che atterra in area Edwards dopo essere stato saltato dall'inglese. Il contatto fra i due genera anche una mini-rissa, sedata prontamente dai compagni. Alla prime azione pericolosa, però, la Roma pareggia: è il 31' quando Celik viene fermato in angolo dalla difesa dopo una bella imbucata: Pellegrini batte teso in area e Inacio beffa il proprio portiere con un maldestro colpo di testa. Una rete che rinvigorisce i giallorossi, che prima della fine dei primi 45' ci prova due volte prima con Abraham e poi con Zaniolo, entrambi murati dalla difesa dello Sporting. Dybala-Roma, le cifre dell'accordo