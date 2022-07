Dybala: "Alla Roma per Mourinho. La 10 di Totti? Un giorno..."

ROMA - "Sono molto contento di essere qui e felice di poter iniziare dopo una lunga attesa, avevo voglia di conoscere i compagni, l'allenatore e la gente che lavora per la Roma. La trattativa è stata veloce e tutto è passato in fretta, avevo voglia di iniziare e quindi abbiamo scelto velocemente". Parla così Paulo Dybala da nuovo calciatore della Roma ai canali ufficiali del club, raccontando come è nata la trattativa e cosa lo ha spinto ad accettare: " Cosa mi ha convinto? La chiamata di Mourinho , del direttore, aver potuto parlare col presidente, loro mi hanno dato tante certezze e questo per me è stato importante. Il mister è stato molto chiaro con le sue idee, e poi giocare per la Roma, per quello che rappresenta nella città, in Italia e nel mondo è molto bello".

"Ora devo mettermi in forma a livello fisico e mentale e poi voglio aiutare la squadra a vincere ancora e a mantenere questa mentalità che hanno raggiunto. Poi, avendo il Mondiale vicino, la preparazione sarà al massimo e darò tutto per questa squadra. A fine anno sapremo quali saranno i nostri obiettivi per provare a vincere un trofeo. La Roma è molto internazionale, anche prima di venire in Italia la conoscevo per i calciatori che qui hanno giocato. Negli ultimi c’è stata una crescita, la società è molto seria e ora che sono dentro lo vedo ancora di più. Il trofeo che è stato vinto l’anno scorso poi è emblematico del lavoro che stanno facendo. Abbiamo altri obiettivi, speriamo di raggiungerli ", ha continuato Dybala.

Dybala: "Mi avevano proposto la 10 di Totti, ma..."

"Sono molto appassionato di questa città, era nel destino che un giorno sarei venuto qui a Roma. La maglia 21? Ho parlato col direttore, mi aveva proposto la 10, che è molto importante qui per quello che fatto Totti, ma quel numero deve essere ancora suo. Ho ringraziato molto, ma bisogna avere tanto rispetto e responsabilità per il 10. Un giorno magari potrò portarla, ma oggi sono contento del 21 che per me è importante, con il 21 ho cominciato a vincere e spero di vincere ancora", ha spiegato.

Dybala, ringraziamenti e promesse

"Quando uno gioca all’Olimpico contro la Roma per noi sudamericani è come giocare in Argentina e Brasile, le sensazioni sono belle. Giocare qui sarà qualcosa di unico. La festa per la Conference League a Roma? Ho visto le immagini, i miei compagni mi hanno raccontato e sono rimasti impressionati per quello che hanno vissuto e per come la gente li ha ringraziati. Questa città ha grandi sentimenti per il calcio e per questa maglia e avere i tifosi così vicini è di molto aiuto. Ringrazio i tifosi della Roma per i messaggi, spero di vederli presto, di sentire il loro affetto e di regalargli tante gioie", ha concluso.