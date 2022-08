Roma, festa Conference: patteggiamento e multa per Zaniolo

ROMA - Una multa, questa la sanzione comminata dalla giustizia sportiva a Niccolò Zaniolo, che era stato deferito per i festeggiamenti della Roma in seguito alla vittoria in Conference League. "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS) - si legge in una nota della Figc -, Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro da devolvere all'associazione 'Accademia calcio integrato'".