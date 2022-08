Juve-Roma, Mourinho si affida al Made in Italy

ROMA - La rifinitura di questa mattina per sciogliere gli ultimi dubbi, l a conferenza di Mourinho alle 15 e la partenza per Torino subito dopo . Il programma della vigilia giallorossa in vista di Juventus-Roma è presto fatto anche se lo Special One spera ancora possa subire qualche piccola modifica, magari con l’arrivo di Belotti già in giornata. Nel frattempo, però, il piano gara va preparato senza il Gallo, anche perché dopo un’estate passata da svincolato non potrebbe strappare più di una convocazione simbolica al fotofinish. Mourinho comunque a Torino si affiderà al “made in Italy” perché senza Wijnaldum e Zaniolo saranno almeno 4 gli italiani in campo dal primo minuto e l'ago della bilancia sarà ancora Pellegrini. «Ha raggiunto una maturità tale da poter giocare in ogni zona di campo» aveva detto il tecnico alla vigilia della sfida con la Cremonese e per questo dopo averlo schierato in mediana, adesso potrebbe essere avanzato al fianco di Dybala.

Dubbio faraonico

D'altronde la formula con i "Fab Four" non sarà praticabile e l'avanzamento del capitano giallorosso porterebbe all'inserimento di Matic in cabina di regia al fianco di Cristante. Per il serbo, che fin qui ha disputato 40 minuti partenendo sempre dalla panchina, sarebbe l'esordio ufficiale da titolare con la maglia della Roma in uno stadio dove l'unica volta che ci ha giocato ha anche vinto. Era la Champions del 2018, la Juventus ospitava il Manchester United di Mourinho e in campo per i Red Devils c'era proprio Nemanja. A distanza di 4 anni potrebbe toccare ancora a lui a meno che lo Special One non decida di metter mano alla quota azzurra della rosa inserendo dal primo minuto El Shaarawy. A quel punto Pellegrini rimarrebbe a centrocampo e vicino a Dybala andrebbe il Faraone che bene ha fatto con la Cremonese. Così a farne le spese sarebbe uno tra Cristante e Matic, per una scelta che non garantirebbe più a Mourinho delle sostituzioni in grado di cambiare volto alla partita. Con Felix e Shomurodov ai margini del progetto, infatti, El Shaarawy sarebbe tra le poche carte a disposizione dello Special One e per questo la prima ipotesi con Pellegrini trequartista e Matic mediano sembra la più probabile. L'ultimo allenamento a Trigoria scioglierà le riserve rimaste, mentre certi di un posto sono i due esterni (Spinazzola e Karsdorp), Rui Patricio e i tre centrali (Mancini, Smalling e Ibanez).