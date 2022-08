Juve-Roma, la probabile formazione di Mourinho: Matic sostituirà Zaniolo

ROMA - «La squadra sarà la stessa di lunedì sera all’Olimpico con la Cremonese. L’unica differenza sarà Matic al posto di Zaniolo». Così José Mourinho ha annunciato ieri l’undici anti Juventus di stasera con la Roma che potrà contare su 21 convocati, fatta eccezione di Wijnaldum e Zaniolo (infortunati) e Felix (a un passo dalla Cremonese). Tutti gli altri sono a disposizione dello Special One che cambia un solo interprete e il modulo perché dal 3-4-2-1 passa al 3-5-2 con Matic alla prima da titolare in cabina di regia. Al suo fianco Cristante e Pellegrini, mentre sugli esterni spazio ancora alla coppia Karsdorp-Spinazzola. Dietro solo conferme con Rui Patricio in porta e il terzetto di difesa composto da Mancini, Smalling e Ibanez. I gol, invece, verranno chiesti alla coppia Dybala-Abraham, con El Shaarawy pronto a subentrare a partita in corso.

Capitolo Wijnaldum: ieri la Roma, il calciatore e il Psg hanno deciso di optare per la terapia conservativa. Niente intervento, dunque, dopo la frattura della tibia destra con l’olandese che dice addio al Mondiale in Qatar perché rimarrà fuori tra i 3 e i 4 mesi. L’appuntamento sarà direttamente al 2023 con un primo controllo che verrà effettuato già tra sei-otto settimane per capire le risposte fornite dalla gamba ingessata da lunedì.