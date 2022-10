Roma, Dybala ko: ecco quanto rischia di restare fuori

ROMA - La Roma è in ansia per Paulo Dybala. L'ecografia svolta dall'argentino ex Juventus ha confermato la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra, accusato nella gara di ieri col Lecce, e si sottoporrà ad una risonanza magnetica tra 24-36 ore, non appena si ridurrà il versamento: la Joya, con tutta probabilità, sarà out per un periodo compreso tra le 4 e le 8 settimane e salterà le super sfide con Napoli e Lazio. Stamane, chi era vicino a Paulo raccontava di un calciatore più sereno rispetto a quello ripreso ieri dalle telecamere, quasi in lacrime, mentre abbandonava il terreno di gioco: l'esito dell'ecografia, però, spegne di fatto ogni entusiasmo. Anche l'Argentina resta con il fiato sospeso, perché al Mondiale mancano 40 giorni.