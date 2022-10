Dybala, l'esito degli esami: ecco per quanto tempo lo perde la Roma

ROMA - Paulo Dybala si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l'infortunio rimediato nel calcio di rigore segnato contro il Lecce: confermata la lesione muscolare al retto femorale sinistro. La Roma, con tutta probabilità, non riavrà a disposizione l'argentino prima del 2023, con i tempi di recupero stimati tra le quattro e le sei settimane. L'ex Juve tenterà il recupero in extremis per la Coppa del Mondo in Qatar con la nazionale Albiceleste.