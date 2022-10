Mourinho: "Roma anima e cuore, nonostante i problemi diamo il massimo"

GENOVA - Un successo, quello contro la Sampdoria , che consente alla Roma di superare Lazio e Udinese e di piazzarsi al quarto posto in classifica. Il tecnico giallorosso José Mourinho ha parole d'elogio per i suoi ragazzi: "E' una vittoria meritata e importantissima. Abbiamo anima, cuore, intelligenza e organizzazione. Qualcuno può pensare diversamente, ci siamo abituati. E' dura da dare credito a chi lavora qui. Con tutti i problemi che abbiamo, stiamo facendo del nostro meglio", ha affermato l'allenatore portoghese ai microfoni di Dazn dopo i tre punti centrati al Ferraris grazie al rigore di Pellegrini .

Pellegrini regala a Mourinho il 4°posto: 1-0 della Roma contro la Sampdoria

"Zaniolo devastante, la Samp non andrà in B"

Su Zaniolo, entrato nella ripresa: "Sapevo che Nicolò sarebbe stato devastante nel finale e lo è stato. Mi è piaciuto molto, è dura tenerlo quando è fresco. Ci è mancato solo secondo il gol e abbiamo avuto le occasioni per farlo". Ora c'è il Napoli: "Cosa direi a Spalletti? Ci vediamo domenica, buona settimana". Infine, un pensiero alla Samp del suo 'fido' Stankovic: "Una squadra compatta e che lotta come loro non andrà in B".