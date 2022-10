Sampdoria-Roma, la diretta: 0-1, sblocca Pellegrini su rigore

La Roma è impegnata sul campo della Sampdoria nel decimo turno del campionato Serie A . I giallorossi di Mourinho sono sesti in classifica con 19 punti e hanno l'opportunità di superare Lazio e Udinese, ferme a 21. La Samp, invece, viene dal pareggio in casa del Bologna ed è ultimo in graduatoria con appena 3 punti rimediati in 9 giornate. Segui la partita di Genova in tempo reale sul nostro sito.

19:12

42' - Ancora Pellegrini

Pellegrini ci riprova, stavolta calciando in porta direttamente dalla bandierina: palla fuori sul primo palo.

19:10

40' - Ci prova Pellegrini

Abraham sguscia via sull'out destro, Pellegrini si avventa di testa sulla sfera: presa comoda per Audero.

19:09

39' - Ammonito Rincon

Rincon allarga troppo il braccio in un contrasto aereo con Pellegrini: ammonito il venezuelano ex Toro e Juve.

19:07

37' - Ci prova Gabbiadini

Gabbiadini calcia dalla lunghissima distanza: il suo mancino non impensierisce Rui Patricio.

19:03

33' - Ovazione per Stankovic

Su un pallone messo in fallo laterale, Stankovic scalda la platea con un tacco 'volante'.

19:02

32' - Ammonito Ibanez

È Ibanez il primo ammonito della partita: troppo duro il suo tackle su Gabbiadini.

19:01

31' - Smalling salva la Roma

Caputo lavora per Djuricic, che va via in dribbling in area: la sua azione personale viene elegantemente interrotta da Smalling.

18:54

24' - Rientra Pellegrini

Pellegrini stringe i denti e riprende il proprio posto in campo.

18:52

22' - Duro scontro Pellegrini-Villar

Brutto scontro tra Pellegrini e Villar a centrocampo: va peggio al capitano della Roma, che sembra non farcela a proseguire. Mourinho manda Bove a scaldarsi.

18:51

21' - Ci prova Rincon

Gabbiadini su punizione centra la barriera, il tentativo bis sulla ribattuta è sbilenco, ma si trasforma in un passaggio per Rincon: il tiro dell'ex Juve e Torino è però facile preda di Rui Patricio

18:48

18' - La Samp sciupa un contropiede

I blucerchiati si distendono in contropiede, Augello sbaglia il controllo e l'azione potenzialmente pericolosa sfuma.

18:43

13' - Protesta ancora la Samp

Contatto in area giallorossa Mancini-Ferrari sugli sviluppi di un corner: l'arbitro lascia giocare.

18:41

11' - Rumoreggia il Ferraris

Il pubblico di fede doriana protesta per una potenziale punizione dal limite non fischiata dall'arbitro.

18:38

8' - ROMA IN VANTAGGIO

Lorenzo Pellegrini non sbaglia dagli undici metri: Roma in vantaggio al Ferraris.

18:36

6' - Aureliano richiama Di Bello

Di Bello richiamato dal Var: c'è un tocco di mano di Ferrari in area blucerchiata, calcio di rigore per la Roma.

18:35

5' - Protesta la Roma

Abraham e Pellegrini chiedono un tocco di mano in area blucerchiata.

18:34

4' - Colley ferma Abraham

Abraham si invola verso la porta di Audero, Colley spazza via.

18:31

1' - Inizia Samp-Roma

La Sampdoria gioca il primo pallone della partita e conquista subito un angolo: Smalling libera l'area.

18:25

La curva della Samp ricorda Mantovani

Nella curva della Sampdoria compare la gigantografia dello storico ex presidente blucerchiato, scomparso il 14 ottobre 1993.

18:15

Tiago Pinto prima di Sampdoria-Roma

"In una squadra come la Roma gli infortuni si trasformano in opportunità per gli altri calciatori. Belotti e Abraham hanno fatto un buon secondo tempo con il Siviglia. Dybala? Sta bene come può starlo un infortunato, ma è positivo e motivato, speriamo vada tutto bene. Tare ha detto che la Conference League è la coppa dei perdenti? Non merita risposta", le parole del general manager della Roma Tiago Pinto ai microfoni di Dazn.

18:11

Stankovic prima di Sampdoria-Roma

"Abbiamo lavorato bene. Affrontiamo una squadra forte in ogni reparto, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e ci daranno tante emozioni. Non cerco scuse, vedo tanta voglia di rivalsa nei miei calciatori. Dybala? Hanno perso uno dei migliori calciatori in circolazione", le parole del neo-tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic.

18:10

Sampdoria-Roma, squadre in campo

I calciatori di Sampdoria e Roma stanno effettuando il riscaldamento pre-partita sul terreno di gioco dello stadio Ferraris.

18:07

Villar prima di Sampdoria-Roma

"Affrontare la Roma sarà speciale per me", le parole dell'ex Villar, quest'anno in forza alla Sampdoria, ai microfoni di Dazn.

18:06

Cristante prima di Sampdoria-Roma

"Ci giochiamo tanto in questo periodo. Dobbiamo guardare partita per partita", le parole del centrocampista della Roma Bryan Cristante ai microfoni di Dazn.

18:00

Giaccherini presenta Sampdoria-Roma

"La Roma cerca una vittoria per superare Udinese e Lazio, la Sampdoria vuole abbandonare l'ultimo posto della classifica", le parole dell'ex Juve Emanuele Giaccherini negli studi televisivi di Dazn.

17:50

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.

17:45

La formazione ufficiale della Sampdoria

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.