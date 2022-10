Roma-Napoli, Mou e Spalletti: opposti special

Ci sono tutte le premesse affinché sia davvero l’occasione buona: quella in cui Luciano Spalletti potrebbe sconfiggere Josè Mourinho. Una prima volta che sostanzierebbe un passaggio di consegne tra lo “Special” e Luciano, coloro che si sono sfidati nell’era post Calciopoli per il dominio della Serie A. E se uno, il Mourinho interista, narrava del rumore dei nemici pur essendo a capo del club allora dominante mediaticamente e politicamente, l’altro era nella fase dell’innamoramento romano, quello che lo avrebbe indotto a battezzare la figlia, nata a San Pietroburgo, Francesca Romana in omaggio ai suoi primi magici anni nella Capitale. E già allora, come oggi, si sfidavano due universi paralleli tanto dal punto di vista umano quanto, soprattutto, da quello tattico: improntato all’efficienza utilitaristica che sovrasta i valori tecnici (e di personalità) quello di Mourinho; spinto alla ricerca del gioco e di una “efficace bellezza” quello di Spalletti. Era, quello, il periodo dei due grandi innamoramenti: quello dello Special One nei confronti dell’Inter e di Milano, sfumato poi in una notte di mezza estate per le lusinghe Real ad amplesso nerazzurro ancora caldo (i traditi, sazi di piacere, han perdonato); quello di Luciano nei confronti di una città e una squadra che sentiva sue a cominciare dal rapporto con il moloch Totti. Una vicinanza che, però, racchiudeva in sé i prodromi della decadenza e del distacco, perché il tempo non concede deroghe infinite e Spalletti lo aveva capito per primo: «Non voglio essere colui a cui tocca gestire il declino di Totti a Roma» confidò agli amici quando decise di salutare la capitale per trasferirsi a San Pietroburgo. Ma il richiamo di Roma fu talmente forte da convincerlo a ritornare nella Capitale sei anni dopo, quando ancora Totti non aveva per nulla abdicato, anzi. E, così, Spalletti infilò la prima perla in una prestigiosa quanto ispida collana di gestione degli addii eccellenti: dopo Totti sarebbero arrivati prima Icardi all’Inter e poi Insigne-Mertens al Napoli. Vicende umanamente complesse che, però, non lo hanno mia indotto ad abdicare alla propria idea di calcio propositivo e redditizio insieme. Perfino più travagliata la storia del Mourinho post Inter che arrivò addirittura a scrivere una lettera di presentazione per farsi ingaggiare dallo United (con cui, comunque, vinse l’Europa League) e che - guarda un po’ - è rimasto stregato, stregando a sua volta lui, da Roma come lo fu il primo Spalletti.