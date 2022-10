Roma-Napoli, Mourinho: "Sgambetto Kvaratskhelia". Quando lo fece davvero VIDEO

ROMA - Domenica sera (20:45) all'Olimpico di Roma i giallorossi di Mourinho ospitano il Napoli capolista. Riflettori puntati sulla difesa dello "Special One" che dovrà fronteggiare il fuoriclasse Khvicha Kvaratskhelia ed il mondo del web ha ricordato quella volta in cui Mourinho vestì i panni del difensore. Era il 2014 quando in occasione del match di beneficenza "Soccer Aid" Mourinho, sulla panchina del "Resto del Mondo", entrò in campo (dopo appena 9') fermando fallosamente il cantante e personaggio televisivo britannico Olly Murs ricevendo anche una standing ovation.