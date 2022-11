Volpato: Roma, Totti, l'Australia e Mourinho, chi è il nuovo "bimbo de oro" giallorosso

ROMA - La Roma di Josè Mourinho ha espugnato per 3-1 il Bentegodi di Verona nel Monday Night della serie A, protagonista assoluto del successo giallorosso il classe 2003 Cristian Volpato . L'italo-australiano ha realizzato il gol all'88' per il 2-1 e servito l'assist ad El Sharaawy per la rete del ko definitivo. Ecco chi è il nuovo gioiello giallorosso: dall'Australia agli elogi di Mou passando per Francesco Totti .

Volpato, l'Australia e la tripletta alla Roma

Volpato è un ragazzo italo-australiano nato a Campderdown (periferia di Sydney) e i primi passi su un campo di calcio li muove con i colori rossoneri nell'Academy del Milan in Australia (gestita dall'ex centrocampista Andrea Icardi e dalla moglie). Volpato inizia la sua carriera in Australia vestendo le maglie del Sydney United 58, Sydney Fc e Western Sydney Wanderers ed il momento chiave della sua carriera arriva in un match contro la giovanile della Roma nel 2019: in un torneo Under 17 in Malesia Volpato realizza una tripletta contro i giallorossi. È la partita della svolta.