Pellegrini ko, Roma in allarme: infortunio durante l'amichevole col Casa Pia

ALBUFEIRA (Portogallo) - Tegola in casa Roma: il capitano Lorenzo Pellegrini, infatti, al 32' dell'amichevole disputata ad Albufeira, in Portogallo, con il Casa Pia è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico alla tibia sinistra. Il duttile centrocampista della Nazionale e prodotto del vivaio del club capitolino si era fatto male 3' prima a seguito di un contrasto in scivolata e ha provato a stringere i denti, prima di arrendersi al dolore. Pellegrini è stato sostituito da Mourinho con Matic, autore poi dell'assist dell'1-0 firmato da El Shaarawy. In attesa degli esami strumentali, che stabiliranno i tempi di recupero, per il calciatore dovrebbe trattarsi soltanto di una forte contusione.