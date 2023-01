Mourinho, compleanno special: il dono è la Roma in Champions

Oggi José Mourinho spegne 60 candeline, poco più di due per ogni trofeo conquistato in carriera (26 in totale). Compleanno nella Città Eterna, dov’è stato adottato da una delle tifoserie più calde e speciali d’Italia. Per i sostenitori romanisti, sin dal suo sbarco nella Capitale il 2 luglio 2021, è diventato subito il X Re di Roma, dopo i 7 convenzionali, il brasiliano Falcão e, naturalmente, l’idolo Totti. E fra i tanti striscioni apparsi all’aeroporto di Ciampino ce n’era uno sensazionale, indimenticabile: HabeMOUs Papam! Un amore viscerale e sviscerato. Che lui ha ripagato nel modo più esaltante per la piazza: ha riportato al primo colpo una Coppa europea organizzata dall’Uefa nella bacheca giallorossa dopo un digiuno internazionale che durava da 61 anni (la Coppa delle Fiere). D’accordo, la Conference League era alla prima edizione, non è certo la Champions (Mou ne ha vinte due: una col Porto, l’altra con l’Inter) né l’Europa League (il portoghese ne ha conquistata una con il Manchester United), ma è pur sempre il terzo trofeo ufficiale d’Europa a livello di club. In fondo, nessuno ha storto la bocca quando nel 2019 il Portogallo vinse la prima edizione della Nations League...

Con la Roma obiettivo Champions Adesso i tifosi della “Magica” sognano di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Del resto la classifica della Serie A autorizza qualsiasi aspirazione visto che la Roma è terza alla pari con Lazio e Inter, staccata di una sola lunghezza dal Milan secondo. E per domenica al “Maradona” c’è già il guanto di sfida lanciato al Napoli capolista. Di chi il merito di tutto ciò, rinascita di Dybala compresa? Naturalmente dello “Special One”, erede in versione Terzo Millennio di un altro grande allenatore straniero che infiammò la Roma per un quinquennio portando a casa una Coppa Italia e un Trofeo Anglo-Italiano (non gestito dall’Uefa riguardando solo due nazioni): il “Mago” HelenioHerrera, già plurivincitore di Coppe Campioni e Intercontinentali con l’Inter. E come “HH1” anche lo stratega lusitano ha sempre amato affiggere davanti alla porta dello spogliatoio frasi motivazionali per caricare i ragazzi.