"Mourinho vuole tornare in Premier", dall'Inghilterra la voce che scuote Roma

LONDRA (Inghilterra) - Arriva dall'Inghilterra la voce che fa tremare il mondo Roma e non riguarda il calcimercato e la situazione che ruota attorno a Zaniolo, ma il tecnico giallorosso Jose Mourinho. Secondo il Mail Online, lo Special One sarebbe pronto a tornare in Premier League perchè non sosddisfatto del sostegno finanziario che il club dei Friedkin può garantirgli per essere competitivo ai vertici della Serie A. Dopo la vittoria della Conference League e un'estate di colpi di mercato che vedono al momento la Roma lottare per un posto in Europa, Mou vorrebbe fare ritorno nel massimo campionato inglese e sono due le ipotesi avanzate al momento.