Dybala, infortunio in Salisburgo-Roma: la situazione

Roma in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è stato sostituito da Mourinho nell'intervallo della partita di andata degli spareggi di Europa League, in Austria, tra i giallorossi e il Salisburgo. Dopo un buon primo tempo giocato dalla squadra dello Special One, l'ex Juventus è stato costretto ad abbandonare l'incontro per un problema fisico: al suo posto è entrato Celik. Dybala ha riportato un sovraccarico al flessore sinistro e, una volta arrivato in panchina, gli è stata poi applicata una fasciatura.