Roma-Verona, Abraham ko per un colpo all'occhio: cosa è successo

ROMA - È durata appena un quarto d'ora la partita di Tammy Abraham . Durante il match tra Roma e Verona, poi vinto dai ragazzi di Mourinho grazie al primo gol di Solbakken, l'attaccante giallorosso è finito ko per un colpo all'occhio durante un'azione convulsa sugli sviluppi di un calcio da fermo: l'inglese ha cercato invano di concludere a rete un pallone vagante nell'area dell'Hellas, finendo poi per cadere a terra dopo uno scontro con un avversario e, al contempo, un proprio compagno a terra, mentre l'arbitro fermava il gioco per fallo di Cristante su Depaoli. Lo Special One, perso il proprio terminale offensivo, ha gettato nella mischia al suo posto l'ex Torino Andrea Belotti .

Abraham ko in Roma-Verona, le condizioni

Abraham è uscito dal campo mentre i medici della Roma gli tamponavano con un asciugamano l'occhio destro colpito, salvo poi sottoporsi ad un intervento di sutura per una ferita alla palpebra inferiore. Lo stesso Abraham, che sarà monitorato in vista del ritorno dei play-off di Europa League con il Salisburgo, per mezzo di una storia Instagram ha tranquillizzato i propri tifosi: "Grazie per i messaggi, starò bene", le parole scritte dall'attaccante in sovrimpressione ad un selfie che lo ritrae con una vistosa benda.