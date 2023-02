Roma-Salisburgo, Mourinho: "Spinazzola fantastico, Belotti lavoratore incredibile"

ROMA - "È un risultato importante. Una volta in piu siamo stati squadra e c’è stato il gruppo, l’empatia. Mi è piaciuto tutto ma non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico. Noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente, i miei ragazzi analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi a preparare la sfida". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato il successo contro il Salisburgo, valso il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "El Shaarawy è stato quello che si è sacrificato di piu e merita una nota di merito. Senza Abraham e Solbakken non avevo un piano B e la sua prestazione mi ha aiutato. Questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi, è una grande vittoria contro una squadra da Champions League pienissima di qualità".