Mourinho-Serra, inchiesta della Procura Figc sulle frasi di Cremonese-Roma

La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato all'espulsione dell'allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese. Il tecnico giallorosso e il quarto ufficiale della gara, Marco Serra, saranno ascoltati a breve. Lo rendono noto fonti della Procura.

Mourinho-Serra, cosa è successo in Cremonese-Roma La partita tra Cremonese e Roma è stata caratterizzata dall'espulsione di Mourinho dopo un paio di minuti del secondo tempo. Il tecnico portoghese è stato espulso per un battibecco con il quarto uomo Serra. A scatenare la sua furia sarebbe stata una frase detta da Serra. Lo Special One si è infuriato e ha gridato all'arbitro Piccinini: "Dai il rosso a lui!", indicando il quarto uomo. Poi, dopo momenti di tensione, è stato calmato a fatica dal preparatore dei portieri Nuno Santos e dal team manager Cardini. Questo non gli ha impedito di ricevere una squalifica di due giornate.

Mourinho, le parole sull'arbitro Serra "C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina" ha detto a fine partita, a Dazn, Mourinho.