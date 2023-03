Roma, Mourinho esalta Dybala e pensa al derby: "Settimana pericolosa"

ROMA - Si prende la gara di andata davanti al proprio pubblico la Roma di Mourinho che segna due passi importanti verso i quarti con le reti di El Shaarawy e Kumbulla. Il tecnico giallorosso commenta così. a SkySport, il 2-0 sulla Real Sociedad: "Hanno avuto palla e creato problemi, il merito nostro, dei ragazzi, è stata la loro organizzazione e la loro empatia nel campo tra loro. Molto difficile giocare contro un rombo, non era una cosa nuova per noi ma è difficile. Bisogna avere mentalità forte quando non hai tanta palla. Abbiamo controllato la partita qualche volta anche senza avere palla, poi è arrivato questo gol importante del 2-0 e dopo dovevamo solo controllare gli ultimi minuti. Lavorano tutti dal punto di vista difensivo, come lo fa Dybala dice tutto. Facciamo dei nostri limiti anche la nostra forza". Con lo sguardo al ritorno in Spagna lo Special One aggiunge: "Questo 2-0 è buono solo se al ritorno non perdiamo con tre gol di scarto".