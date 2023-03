Roma, Mourinho perde Belotti: frattura al polso. Pellegrini, 30 punti di sutura

ROMA - Nonostante la vittoria, la Roma esce con le ossa rotte e l'infermeria affollata dalla partita vinta contro la Real Sociedad . Lorenzo Pellegrini ha subito l'applicazione di ben 30 punti di sutura per la ferita lacero-contusa nella zona fronto-parietale riportata dopo un contrasto aereo: il capitano dei giallorossi effettuerà lunedì nuovi controlli, di sicuro non sarà presente contro il Sassuolo.

Roma, si fermano Pellegrini e Belotti

Probabile assenza nella sfida ai neroverdi pure per Andrea Belotti: l'attaccante, subentrato nel corso della gara di Europa League, si è infatti fratturato un polso, come evidenziato in mattinata dagli esami strumentali cui si è sottoposto per verificare l'entità del problema.