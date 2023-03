Mourinho, il post tra polemica e ironia dopo la squalifica

Semplice sponsorizzazione dei brand che rappresenta o protesta social dopo la conferma della squalifica contro Sassuolo e Lazio? Mourinho torna a far discutere il web con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram: il tecnico giallorosso appare con le braccia incrociate mentre sponsorizza l'azienda di gioielli della figlia Matilde, la marca di orologi Hublot e l'Adidas. Il gesto ironico del tecnico portogheseè un chiaro richiamo a quello delle manette fatto durante un Inter-Sampdoria del 2010 (terminato 0-0), come segno di protesta verso le decisioni arbitrali che in quella gara avevano lasciato i nerazzurri addirittura in 9 uomini. Nel post lo Special One non ha inserito l'hashtag #adv, che di solito compare nei post in cui si pubblicizza un brand. La scelta del portoghese sembra essere stata quella di mostrare il suo scontento con ironia cavalcando la grammatica dei social con un post (più o meno) sponsorizzato.