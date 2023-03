Dybala ritrova Sarri: il commovente abbraccio prima di Lazio-Roma

L'attesissima sfida tra Lazio e Roma è finalmente iniziata. Il derby della capitale, importantissimo in chiave Europa, è stato anche un'occasione di ritrovarsi per Paulo Dybala e Maurizio Sarri. Prima del fischio d'inizio, le telecamere hanno ripreso la Joya abbracciarsi con il suo ex allenatore alla Juventus, con il quale ha vinto lo scudetto e il premio Mvp della stagione 2019/2020. I due si erano visti l'ultima volta proprio in occasione di Juve-Lazio dello scorso anno, ultima partita di Paulo all'Allianz Stadium con la maglia bianconera, in quanto nel derby d'andata la Joya era indisponibile. Oggi sono nemici nella sfida più importante per i tifosi e non solo: i giallorossi e i biancoazzurri sono infatti separati solamente da due punti in classifica.