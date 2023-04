Roma, cori razzisti contro Stankovic: risposta ironica e gesto di Mourinho

ROMA - Alta tensione nel secondo tempo della sfida dell'Olimpico tra la Roma e la Sampdoria. Al 52' il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Murillo lasciando in inferiorità numerica la squadra di Dejan Stankovic. L'ex giocatore di Inter e Lazio non ha gradito la decisione dell'arbitro con il pubblico giallorosso che ha subito beccato l'ex rivale con cori a sfondo razzista ("sei uno zin..."). Cori uditi anche da Josè Mourinho (che ha allenato Stankovic ai tempi dell'Inter del triplete) chiedendo di farli cessare con il gesto della mano verso la curva. Un gesto di grande sportività molto apprezzato da Stankovic che si è girato verso il suo vecchio allenatore battendosi la mano sul petto in segno di ringraziamento. Al 57' è arrivato il gol del vantaggio Roma con Wijnaldum.