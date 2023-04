La sfida tra il Torino e la Roma, in programma alle 18:30 allo Stadio Grande Torino, non vedrà la presenza in campo di uno dei giocatori più attesi. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, che nonostante ieri sia partito con il resto della squadra non potrà scendere in campo a causa di un attacco febbrile dell'ultimo momento. Per sostituire il capitano giallorosso nella sfida che potrebbe riportare la Roma in zona Champions League Mourinho potrebbe dunque optare per El Shaarawy o Solbakken.