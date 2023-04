Cassano replica a Mourinho su Livaja: la risposta su Instagram diventa virale

Le bordate tra Cassano e Mourinho non accennano a placarsi. L'ex calciatore ha voluto replicare alle parole dell'allenatore della Roma , che dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino aveva risposto alle dure critiche di Antonio nei suoi confronti, paragonando i trofei vinti da lui con quelli del barese e non solo . Tra le frecciatine di Mou a Cassano c'era stato infatti anche un riferimento a Marko Livaja , con cui Antonio ha avuto una discussione nel 2013 ai tempi dell' Inter . Proprio partendo da quest'ultima provocazione, l'ex fantasista ha risposto a Mourinho.

Cassano: "Livaja? Dopo due giorni era tutto finito"

Cassano, tramite storie su Instagram, ha dichiarato: "Tanti mi stanno scrivendo per quanto riguarda le parole di Mourinho, che poi arrivano i Livaja della situazione e poi diventa dura. Con Livaja ho litigato, ci siamo detti di tutto e di più e dopo due giorni era già tutto finito e si è andato avanti, amici come prima". Antonio ha poi continuato: "Mia madre mi ha insegnato di non aver paura di niente e di nessuno e di affrontare tutto e tutti. Nella mia vita privata ho discusso e litigato con 30mila persone… Visto che qualcuno ti ha fatto da spia, digli che noi abbiamo litigato e ci sono state 20 persone che si sono messe in mezzo. Non c’è mai stato scontro fisico, dì a quel coniglietto che ti racconta le cose che sono tutte ca**te… altra figura di m***a, oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, lo dico a te e ai naviganti. Ciao Mourinho…”.