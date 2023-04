Mourinho-Pellegrini, il cambio dopo il rigore e la frase su Haaland

ROTTERDAM (Olanda) - Arriva un ko di misura nella gara di andata dei quarti di Europa League per la Roma che cade 1-0 sul campo del Feyenoord. Non la peggiore notizia per José Mourinho che durante la sfida è stato costretto a sostituire per infortunio Paulo Dybala e Tammy Abraham. Lo Special One parla così dei due problemi per i suoi due attaccanti: "Non so l'entità degli infortuni. Basta la sensazione in campo, basta che ti dicono subito di andare fuori, non ho tempo di fare molte domande. Non ho parlato né con i giocatori ne con lo staff medico". Dubbi anche sulle condizioni di Pellegrini che nel primo tempo della sfida ha fallito un penalty: "Pellegrini è uscito per scelta mia. Niente a che fare con il rigore. Quando un mio giocatore sbaglia il rigore è come se abbiamo sbagliato tutti insieme.”

Mourinho: "Non abbiamo Haaland" Sulle cause della sconfitta e delle poche occasioni create, Mourinho scherza: “Non abbiamo Haaland", poi analizza: "Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Abbiamo avuto l’opportunità di avere un risultato completamente diverso ma questa è la realtà, abbiamo perso 1-0. Domenica dobbiamo giocare una partita dura e difficile, poi di nuovo giovedì. Non abbiamo giocatori per fare rotazioni, siamo quelli che siamo. Più l’Olimpico che c’è sempre, non sbagliano mai". La battuta su Haaland è un richiamo alla società sulla mancanza di centravanti? Mourinho spiega: “La squadra non segna i gol che doveva segnare per quello che fa in campo. Anche a Torino abbiamo avuto opportunità per fare il 2-0 e non l’abbiamo fatto. Se ti ricordi la partita a Salisburgo, non facciamo gol e dopo segnano loro. Abbiamo questa difficoltà. Sono pochi gol statisticamente, però siamo noi come squadra".

Mourinho: "Sono preoccupato per l'Udinese" Lo Special One prosegue: "Magari tutti si aspettavano dal primo minuto un Feyenoord minatore, noi dal primo minuto abbiamo cercato di fare in modo che la partita non fosse a senso unico. Abbiamo creato, fatto possesso". Sul ritorno Mourinho chiude: “Sono ottimista ma sono preoccupato per domenica. Con le nostre limitazioni, perdiamo giocatori le opzioni sono di meno, e questa è una preoccupazione. Facciamo sempre il massimo, è un risultato che sentiamo non meritato ma questo è il calcio. E il non meritato non fa tanto parte del mio vocabolario. Domenica giochiamo contro l’Udinese ed è sull’Udinese che ci dobbiamo focalizzare.”

