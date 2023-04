Dybala-Abraham ko, l'esito degli esami in vista di Roma-Feyenoord

Roma, anche Abraham punta il Feyenoord

La Roma spera di avere a disposizione anche Tammy Abraham, uscito all'andata di Rotterdam per un problema alla spalla, ma sulla via del recupero per il prossimo match della competizione europea: la lussazione, infatti, è risultata meno grave del previsto e non si esclude la sua presenza addirittura per la sfida di campionato con l'Udinese.