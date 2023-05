Roma, Mourinho: “Giocatori del Bayer come Jacobs”. A chi si riferisce?

“Il Bayer Leverkusen è una delle più forti d’Europa in contro-piede. Difendono, aspettano che l’avversario perda palla e poi sono difficili da fermare, perché hanno giocatori veloci. Cinque o sei di loro potrebbero correre i 100 metri con Marcel Jacobs” - queste le parole di Mourinho nella conferenza alla vigilia del match di Europa League. Diretto come sempre, ma non si sbaglia. La squadra di Xabi Alonso ha mostrato in stagione queste caratteristiche, abbinate anche alla tecnica dei suoi giocatori di qualità, in particolare di Florian Wirtz, gioiello della squadra e distributore di pallone per i treni in corsa. Ma chi sono i velocisti che i giallorossi devono tenere d'occhio?