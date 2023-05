Roma, Dybala in tribuna: le condizioni prima della finale di Europa League

In attesa della finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma è alla ricerca di un posto tra le prime quattro del campionato. Imperativo vincere contro la Salernitana , provando ad approfittare del ko dell'Inter al Maradona contro il Napoli. Ma José Mourinho proverà a farlo senza Paulo Dybala , che per il match contro i granata non figurerà nemmeno in panchina.

Roma, come sta Dybala

L'argentino sarà dunque in tribuna allo stadio Olimpico per la partita contro la Salernitana. Nonostante l'ex Juventus negli scorsi giorni si sia allenato in gruppo, non è stato convocato per la gara odierna perché non ha ancora totalmente recuperato dal problema alla caviglia. Mourinho, con una importantissima finale europea da disputare il prossimo 31 maggio a Budapest, ha così preferito non rischiarlo, preservandolo per la gara con il Siviglia o comunque aspettando sia in condizioni migliori per ributtarlo nella mischia anche in campionato.