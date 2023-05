Roma-Siviglia, maxischermi all’Olimpico: i costi del biglietto

Il comunicato della Roma

"Insieme allo Stadio Olimpico. Un modo per sentirci più vicini a Budapest. La sera del 31 maggio, di nuovo nella nostra casa per tifare Roma. Tutti insieme per giocare quest'ultima partita, anche se lontani dalla nostra squadra. Prepara la bandiera e la sciarpa: con la voce all'Olimpico, con il cuore a Budapest" - così la Roma ha dato il via alla corsa al biglietto per tifare la squadra direttamente dalla "propria casa" durante la finale contro il Siviglia. Un tweet con tanto di slogan: "Perché la Roma è dove sono i romanisti". "Il biglietto di ingresso - fa sapere ancora la Roma in una nota - costerà 14 euro per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20 euro per i non abbonati. Disabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto al costo di 5 euro per la coppia (invalido e il suo accompagnatore)". Al termine della partita, "qualunque sia l'esito - prosegue il comunicato giallorosso -, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l'incolumità di tutti e l'integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo".