Pagelle Siviglia-Roma: Dybala, 60’ da urlo. Matic roccia, Taylor horror

Bono 8.5

La parata su Belotti è la più importante e decisiva della partita. Ai rigori si supera prendendosi gran parte del merito

Navas 6

Sull'unico spunto mette il cross che disorienta la difesa giallorossa. Montiel (5' pts) ng

Gudelj 7

Ha gioco facile con Abraham che gira a largo, contiene Belotti. Marcao (22' sts) ng

Badè 6

Statico, Dybala lo infila bruciandolo con troppa felicità. Poi cresce e va più in controllo

Telles 6

Incursioni frequenti e traversoni velenosi, bello il duello con Celik. Rekik (5' pts) ng

Fernando 5

Lento e impacciato, rimane a guardare la palla vagante decisiva per l'1-0 giallorosso. E Taylor grazia quel braccio largo. Jordan (24' sts) ng

Rakitic 7

Al comando delle operazioni, un palo gli nega il pari prima dell'intervallo, poi detta i tempi

Ocampos 6

Corre per tre, sempre pericoloso nello stretto, fumoso negli ultimi metri

Oliver Torres 5

Troppe finezze, poca concretezza. Suso (1' st) 7 Un ingresso da leader tecnico

Gil 5

Mancini non gli concede un solo centimetro, svariare di posizione serve a poco

Lamela (1' st) 5 Peggiora la situazione rallentando la manovra con giocate incomprensibili

En-Nesyri 4,5

Figura ignota, ha il solo merito di andare a contrasto con Mancini che fa quello che non ha mai fatto lui: tirare in porta

All. Mendilibar 7

Avvio non da Siviglia in versione Europa League. Suso in panchina è un autogol, ma ai rigori porta la settima coppa in Spagna