Abraham ko durante Roma-Spezia: lesione del crociato

ROMA - Termina nel peggiore dei modi la stagione di Tammy Abraham . L'attaccante inglese, entrato al 64' al posto di Belotti durante la sfida tra Roma e Spezia valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A , dopo poco più di un quarto d'ora ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco per un grave infortunio. L'ex Chelsea è uscito in barella, quasi in lacrime e visibilmente preoccupato per le sue condizioni (al suo posto è entrato Wijnaldum , accolto dai fragorosi fischi dell'Olimpico).

Roma, Abraham: ecco l'esito degli esami

Alla fine un rigore al 90' di Dybala ha mandato Mourinho in Europa League, la Juventus in Conference e lo Spezia allo spareggio salvezza contro l'Hellas Verona, ma in casa Roma c'è grande preoccupazione per il problema accusato dal centravanti. Già in presa diretta, infatti, si era intuita l'entità dell'infortunio, confermata poi dal bollettino medico emesso a Villa Stuart: "Trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Una mazzata per i giallorossi e Abraham, autore di una stagione sottotono chiusa con appena 9 reti e 7 assist in 54 presenze totali.

Roma-Spezia, Abraham va ko: i tempi di recupero

L'attaccante dovrà dunque sottoporsi a un'operazione che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per un lungo periodo. I tempi di recupero, infatti, dovrebbero aggirarsi intorno ai sei mesi, pertanto il ritorno sul rettangolo di gioco potrebbe avvenire a inizio 2024. Una brutta notizia per José Mourinho che potrebbe esser costretto a iniziare la prossima stagione senza il suo centravanti titolare. Un ko che dunque costringerebbe la società a investire sul mercato per trovare un sostituto.