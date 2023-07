Dybala testimonial Roma. Nuova maglia, vecchia clausola: occhio al mercato

Ai club della Premier fa gola la clausola rescissoria per le squadre estere che appare davvero esigua in confronto al valore del giocatore che, insieme a Mourinho ( e come testimoniano anche le ultime scelte di marketing), dovrebbe rappresentare il punto di partenza per la prossima stagione giallorossa.

Dybala e le clausole rescissorie per l'Italia e per l'estero

Ha fatto molto discutere la suggestione e il calcolo dell'esborso necessario anche solo per ipotizzare un ritorno in biancero della Joya. Ma se la clausola rescissoria per i club italiani è pari a 20 milioni di euro e può essere bloccata da un ritocco dell'ingaggio, quella che dovrebbero pagare le squadre straniere è ancora più bassa e scende fino a 12 milioni. Questi particolari accordi, che hanno permesso a Tiago Pinto di convincere Paulo a scegliere la Capitale come destinazione dopo la fine della storia d'amore con la Juve, potrebbero trasformarsi in seri pericoli anche in questa finestra di mercato. Gli occhi della Premier e del Chelsea in particolare sembrano infatti puntati proprio sul talento argentino al quale spetterebbe quindi l'ultima parola. È atteso a breve un incontro tra la dirigenza della Roma e l'entourage di Dybala.