Roma, Ndicka e Bove all'unisono: "Mourinho è davvero speciale"

"La Roma è una grande squadra, l'anno scorso è andata vicina a vincere in Europa. Ha tutte le chance per far bene sia in Serie A sia in Europa League" ha esordito nel corso di un'intervista esclusiva.

Roma, Ndirka: "Guardavo spesso le partite dei giallorossi"

Ndicka ha poi aggiunto: "Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori romanisti, guardavo spesso le loro partite. Quando la Roma mi ha contattato è stato un piacere accettare la proposta. Mourinho? Mi ha dato l'impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere tanto".