Lukaku, 59 gol in A in 100 presenze: tre ex Juve hanno fatto meglio

Romelu Lukaku ha avuto un forte impatto dal suo arrivo alla Roma. Non soltanto ha raccolto migliaia di persone nel giorno del suo arrivo nella Capitale, ma in campo ha trovato tre gol consecutivi. Importanti per lui per prendere consapevolezza e decisivi, o quasi, per la squadra di Mourinho.

Pochi minuti contro il Milan in campo nella ripresa e poi il viaggio in Nazionale. Al suo rientro il tecnico portoghese ha affidato subito a lui le chiavi dell'attacco giallorosso. Empoli, Sheriff Tiraspol (decisivo per la vittoria) e, infine, Torino sono state le tre vittime sin qui del belga tra Europa e Serie A. Proprio quella contro i granata è la rete numero 59 in Serie A in 100 presenze. Numeri importanti, ma c'è chi ha fatto meglio di lui e in tre sono ex Juve...