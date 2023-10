José Mourinho, su Sky il dialogo inedito con lo Special One

Prosegue il percorso, dopo la pausa estiva, con Federico Buffa Talks, la produzione originale Sky Sport, condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile Sky Sport. Il format è un racconto sospeso nello spazio e nel tempo di storie, aneddoti e retroscena legati allo sport, un viaggio fatto di dialoghi con grandi protagonisti del mondo dello sport, in onda su Sky e in streaming di NOW (disponibile on demand e in 4k). Dopo le prime due puntate del format - culminate nell’incontro con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e il velocista azzurro Filippo Tortu - Federico Buffa e Federico Ferri incontrano per la prima volta un allenatore tanto speciale quanto restio a rilasciare lunghe interviste: José Mourinho, protagonista già durante la prima parte. Appuntamento da questa sera con “Federico Buffa Talks – José Mourinho” alle 23 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.