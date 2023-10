Pellegrini ko, la Roma di Mourinho perde di nuovo il capitano

Nella serata di festa della Roma arriva una brutta notizia. I giallorossi dovranno infatti fare di nuovo i conti con l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, uscito dal campo nella vittoria della sua squadra per 4-0 contro il Servette nella seconda giornata di Europa League. Una nota negativa per gli uomini di José Mourinho in una partita altrimenti perfetta (nonostante l'allenatore non sia contento del primo tempo), con il centrocampista della Nazionale che aveva appena messo a segno un gol e fornito un assist.