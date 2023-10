Fango su Azmoun, "scommette sui cavalli?": ma ne possiede oltre cinquanta!

Dillinger News, sito riconducibile a Fabrizio Corona, tira in ballo un altro calciatore della Roma: l'iraniano Sardar Azmoun. In un video l'ex attaccante del Bayer Leverkusen è ripreso da un cellulare, in tribuna allo stadio Olimpico in occasione di una gara della squadra giallorossa, mentre guarda sullo smartphone "una corsa di cavalli". La capziosa ricostruzione è introdotta dal titolo "Starà scommettendo?" e prosegue cosi: "Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita".

Il calciatore iraniano non affatto coinvolto nell'inchiesta torinese su un presunto giro di scommesse, nella quale sono indagati, tra gli altri, Tonali, Zaniolo e Fagioli, tre dei nomi fatti finora dallo stesso Corona.

Azmoun e i cavalli: cosa c'è di vero

Azmoun, però, lo scorso mese aveva presenziato all’Ipprodromo romano di Capannelle per la kermesse fortemente voluta dallo sceicco Mansour, patron del Manchester City e vicepresidente, vice primo ministro e ministro della Corte Presidenziale degli Emirati Arabi Uniti. L'attaccante iraniano della Roma aveva preso parte alla tappa capitolina dell'HH Sheikh bin Zayed Al Mahyan’s Racing Festival, circuito internazionale che promuove lo sviluppo delle corse di cavalli in tutto il globo, sostenendo tutti gli sforzi necessari al fine di preservare i cavalli arabi di razza pur. In quell'occasione aveva dichiarato ai cronisti presenti all'evento: "Sì, sono un grande appassionato di cavalli. Il mio Paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell’ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia. Oggi sono molto contento di essere qui, ho scoperto questo meraviglioso posto che è l’Ippodromo Capannelle e non vedo l’ora di venire a vivere la meravigliosa atmosfera del derby. Io sicuramente ci sarò. Adesso il prossimo obiettivo potrebbe essere possedere un cavallo anche qui in Italia. E se dovessi restare a giocare nella Roma, chissà…".