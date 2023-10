Mourinho, conferenza Roma-Monza: “Parole Palladino? Non abbasso il mio livello”

"Mai visto una panchina protestare così tanto, sono stati scandalosi" - così il tecnico del Monza aveva parlato dell'atteggiamento dei giallorossi nel match di ritorno della scorsa giornata di Serie A. Mourinho ora ha avuto l'occasione di rispondere in conferenza stampa : " Non voglio abbassare il mio livello . Non sono disposto a questo e abbassarmi a questo livello di comunicazione. Palladino non lo conosco , di solito quando non conosco gli allenatori conosco le squadre che sono una conseguenza del potenziale del tecnico. Se ha fatto così è perché è un bravo allenatore". Il portoghese ha poi parlato della condizione della squadra, degli infortunati, di Lukaku e del caso scommesse.

Roma-Monza, le dichiarazioni di Mourinho

Il portoghese ha fatto chiarezza su Smalling e Llorente e il resto degli infortunati: "Non sono la persona ideale per spiegare nel dettaglio, da quello che ho capito con lo staff medico è che quello dell'inglese è un infortunio che provoca dolore e dopo è difficile lavorare così e resistere. In questo caso bisogna più capire il livello di sopportazione. Non sarà a disposizione domani. Llorente ha fatto con noi tre giorni di lavoro di cui due sono stati di un certo volume. Diego sta bene e può giocare. Renato Sanches e Pellegrini non ci saranno, nemmeno Kumbulla e Abraham, ma anche loro hanno superato un livello di grande difficoltà. Il portoghese continua a essere fuori dal lavoro di squadra, mi auguro che prossima settimana possa tornare. Lavora già in campo ma al livello individuale. Dybala? Va in campo con i fisioterapisti, ma a poco a poco".