Mourinho: "Cristante? Ero disperato, mica come Inzaghi. Roma non è l'Inter"

La Roma fa bottino pieno ed ottiene la terza vittoria consecutiva in Europa League . I giallorossi si sono imposti con il risultato di 2-0 sullo Slavia Praga grazie ai gol di Bove e Lukaku realizzati nel primo tempo . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Josè Mourinho : "Bove? Non capita spesso di segnare dopo così poco. Abbiamo pressato bene, El Shaarawy è arrivato in tempo per intercettare e poi c'è stata la grande qualità di Edoardo che ha un bel tiro ed ha fatto un gol molto importante. Stephan è molto utile per noi, può giocare in ruoli diversi. È molto importante per una rosa che ha tanti problemi con giocatori indisponibili, per un giocatore della Roma è un lusso avere un po' di riposo".

Mourinho: "Per Inzaghi gli infortuni non sono un dramma"

Il tecnico giallorosso ha proseguito: "Nel secondo tempo l'intensità si è abbassata. Siamo andati in difficoltà con giocatori che non giocano da tanto. Gli altri che giocano sono sempre in campo. Mancini, Ndicka, Lukaku, questi ragazzi giocano ogni minuto di ogni partita" per poi aggiungere: "Domenica si affronteranno due squadre completamente diverse. L'Inter ha due squadre, ha riposato di più, ha due giocatori per ogni posizione, ha tanta benzina. Dall'altro lato c'è una squadra con grandi difficoltà. Lukaku deve riposare in vista dell'Inter, sarà importante averlo nella miglior condizione possibile. Se Inzaghi vede un infortunato per lui non è un dramma, per me lo diventa ogni piccolo problema. Quando ho visto Cristante con problemi mi stavo disperando". Infine, un commento sul giovane Cherubini: "È un altro che è arrivato giovanissimo da noi, San Basilio sarà sicuramente in festa".