Dybala fa sorridere Mourinho e la Roma: le novità verso il Lecce

Dopo cinque vittorie consecutive, la Roma ha fermato la striscia con l' Inter . Contro i nerazzurri la differenza tecnica si è vista, anche per le assenze importanti nella formazione di Mourinho , una su tutte quella di Dybala . C'è una squadra con l'argentino e una senza, la sua qualità sposta di molto il palleggio giallorosso. Il tecnico portoghese potrebbe però ritrovare la Joya per la prossima partita di Serie A contro il Lecce. Stesso discorso anche per Spinazzola . Un piccolo sorriso per l'allenatore dopo la polemiche delle scorse ore sul tema calendario , con annessa risposta da parte di De Siervo .

Mourinho, novità dall'infermeria

Dopo l'infortunio contro il Cagliari, ora la Roma è pronta ad abbracciare Dybala. La sosta per le partite delle Nazionali ha dato una mano a Mourinho, che ha fatto a meno dell'attaccante solo per tre sfide: contro lo Slavia Praga in Europa League e contro Monza e Inter in campionato. Con il Lecce potrebbe finalmente ritornare almeno in panchina. In settimana, durante gli allenamenti, lo staff deciderà come utilizzarlo. Diverso il discorso per Renato Sanches, Pellegrini e Smalling. Bisognerà ancora aspettare per rivederli. Il dato dei problemi muscolari è preoccupante, sono già tredici da inizio stagione. Mourinho spera di poter svuotare un po' l'infermeria in vista del 12 novembre, data del derby contro la Lazio. E per dare continuità ai risultati, lo Special One ha bisogno dei suoi migliori uomini. Lo ha ripetuto più volte: "Difficile giocare senza mezza squadra". Solo il tempo ci dirà se è un alibi o la verità.