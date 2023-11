Dybala e Renato Sanches ok, Mou sorride ma a metà: si ferma Spinazzola

Josè Mourinho ha sorriso a metà questa mattina a Trigoria. Durante gli allenamenti per preparare le prossime gare di campionato ed Europa League ha ritrovato Paulo Dybala - fresco di proposta di matrimonio alla sua Oriana Sabatini davanti alla Fontana di Trevi - e anche Renato Sanches . Dai due recuperi però è arrivata anche la notizia dello stop di Spinazzola, costretto a dare forfait già nel match perso contro l'Inter a San Siro, e ora out per Lecce e Slavia Praga.

Roma, Dybala e Renato Sanches in gruppo

In vista della gara contro il Lecce Mourinho ritroverà tra i convocati anche la Joya e il centrocampista portoghese. Entrambi sono fuori da diverse partite: l'argentino dall'8 ottobre (gara col Cagliari) per un infortunio al legamento collaterale, mentre Renato Sanches da fine settembre per uno stiramento alla gamba destra. Entrambi verranno inseriti nella lista dei convocati da parte del tecnico della Roma che potrà dunque contare su due pedine importanti anche a gara in corso. L'obiettivo è quello di riportarli in condizione perché ha bisogno anche delle loro giocate per ritrovare serenità, fiducia e, soprattutto, punti in campionato. Non solo sorrisi perchè si è fermato Spinazzola...