Mourinho altro show: risponde in portoghese all'intervista e poi va via

La Roma esce vittoriosa dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo grazie alle reti di Dybala e Kristensen che firmano il 2-1 finale dopo il vantaggio di Matheus Henrique . Al termine della sfida José Mourinho si è presentato ai microfoni facendo un monologo in portoghese ringraziando la società, i giocatori e i tifosi per poi andarsene via. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: " Ringrazio la società e Tiago Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato grande sostegno e fiducia. È stata una vittoria sofferta e meritata, anche quando aravamo sotto 1-0 eravamo la squadra migliore in campo. Sono felice per i giocatori e i tifosi".

Le parole di Mourinho

Successivamente Mourinho ha proseguito: "Voglio dedicare una parola al mio assistente Salvatore Foti che non era presente ma che ha preparato la gara al meglio". Poi, proprio sulla scelta di parlare nella sua lingua: "Sto parlando portoghese perchè il mio italiano non è sufficientemente forbito per far arrivare certi concetti". Poi lo Special One ha concluso: "Ho parlato di stabilità emotiva perchè è una qualità che nel calcio è fondamentale per rendere a determinati livelli. Riguardo a quando non abbiamo restituito il pallone ho solamente detto che per ricevere fair play bisogna anche darlo e nella loro squadra c'è un giocatore in particolare che non si comporta in questo modo". L'allenatore della Roma ha deciso di parlare in portoghese anche in conferenza stampa.