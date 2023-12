Lukaku gol ed espulsione, Dybala ko. Roma, pari in 9 contro la Fiorentina

La Roma non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo il successo in casa del Sassuolo e all' Olimpico pareggia contro la Fiorentina con il risultato finale di 1-1 al termine di una sfida ricca di emozioni e nervi tesi. Ad aprire le danze ci pensa il solito Lukaku su assist di Dybala ( con l'argentino costretto ad uscire dal campo nel primo tempo per infortunio ), ma nel secondo tempo gli ospiti trovano il gol del pareggio con Martinez Quarta dopo l'espulsione di Zalewski . La Roma chiude addirittura in 9 dopo il cartellino rosso diretto rimediato dal centravanti belga per un intervento scomposto in fase difensiva. La squadra di Mourinho resta così al quarto posto a pari punti con il Bologna ( vincente nel pomeriggio contro la Salernitana ), mentre la Viola di Italiano aggancia il Napoli in zona Conference League .

Roma-Fiorentina, la partita

I giallorossi partono benissimo: dopo appena 5' Dybala fornisce l'assist decisivo a Lukaku per il gol dell'1-0. La partita della Joya però finisce presto: al 23' l'argentino esce dal campo per infortunio lasciando spazio ad Azmoun. La Roma resta in controllo per tutto il primo tempo, ma nella seconda frazione di gara la musica cambia. Anche l'iraniano deve abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici e la squadra di Mourinho resta in 10 per il secondo cartellino giallo rimediato da Zalewski. La Fiorentina prende coraggio e trova la rete del pareggio con Martinez Quarta al 66'. Il nervosismo in campo sale e anche Lukaku viene espulso con un cartellino rosso diretto per un intervento scomposto nei minuti finali. La squadra di Italiano ci crede e continua a creare occasioni senza però riuscire ad essere concreta in zona gol.